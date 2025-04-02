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Giriş Tarihi: 2.4.2025 13:15 Son Güncelleme: 2.4.2025 13:15

Zarafet Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Zerafet Mi, Zarafet Mi?

Dil bilimcileri yazım yanlışlarını en dip seviyeye indirebilmek için sık sık kitap okunması gerektiğini söylemektedir. Özellikle gelişen teknoloji ile birlikte akıllı telefon ve tabletlere verilen zaman nedeniyle kitap okuma oranı da bir hayli düştü. Bu nedenle de yazım yanlışları çoğaldı. Bu kapsamda en çok hatalı yazılan kelimeler arasında ‘zarafet’ sözcüğü de yer almaktadır. Zarafet nasıl yazılır sorusunun yanıtı her gün birçok kişi tarafından araştırılır. Türk Dil Kurumu (TDK) ile sorgulama yapabileceğiniz gibi buradan da doğru yazılışını öğrenebilirsiniz. Peki, doğru yazımı zerafet mi, zarafet mi? TDK doğru yazılışı

Zarafet Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Zerafet Mi, Zarafet Mi?

Türk Dil Kurumu, yazım hatalarını en aza indirebilmek için resmi internet sitesinden tüm kelimeleri sorgulama imkânı tanıyor. Yanlış yazdığınızı düşündüğünüz tüm sözcükleri TDK'den öğrenebileceğiniz gibi bazı kelimelerin yazımını bu başlık altından da öğrenebilirsiniz. Bu kapsamda zarafet nasıl yazılır sorusu da en çok araştırılan konulardan bir tanesidir. Zerafet mi, zarafet mi diye düşünerek kararsız kaldıysanız ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, Zarafet nasıl yazılır? İşte Türk Dil Kurumu (TDK) ile doğru yazılışı.

ZARAFET NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'ndan alınan bilgilere göre zarafet nasıl yazılır sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Ayrıca zarafet sözcüğü ile ilgili cümle içinde örnekleri de aşağıdan görebilirsiniz.

ZARAFET Mİ, ZERAFET Mİ?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''zarafet'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime sıklıkla yanlış yazılabilmektedir.

Zarafet (doğru kullanım)

Zerafet (hatalı kullanım)

CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Bize karşı çok zarafetle davrandılar. Doğru

Misafirleri neden zarafetsiz karşıladın? Yanlış

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Zarafet Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Zerafet Mi, Zarafet Mi?
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