Kültür yolu festivalleri başlıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir yandan özgün kültürümüzü uluslararası sanat formlarıyla buluşturan bir yandan da şehirlerimizin marka değerlerini yükselterek dünyanın en büyük festivali olma özelliğine sahip olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 20 şehirde 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturacak. Festivalin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk durağı olan Adana, 5-13 Nisan tarihleri arasında tam 9 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, geçen yıl Adana ayağına dahil edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile daha da coşkulu geçecek. Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 gün boyunca 50'den fazla noktada düzenlenecek yüzlerce etkinlikle renklenecek olan Adana'da festivalin ilk günü, renkli ve görkemli karnaval korteji ile başlayacak. Aynı gün, FotoMaraton etkinliğinde onlarca fotoğrafçı en iyi kareyi yakalamak yarışacak.Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso'nun eserlerinden oluşan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi Adana Müze Kompleksi Tarım Müzesi'nde sanatseverler ile buluşacak. Picasso'nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 50 eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Festival kapsamında Adana Müze Kompleksi'nde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 'Misis'ten Yükselen Tarih' sergisi, bölgenin köklü geçmişini gözler önüne serecek.