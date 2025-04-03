The Beatles filmlerinin başrolleri belli oldu

Dünyaca ünlü efsanevi grup Beatles'ın dört üyesine odaklanan biyografik filmleri için başrol oyuncuları belli oldu. Euronews'te yer alan habere göre, Sony Pictures, geçtiğimiz gün Las Vegas'taki yıllık CinemaCon'da, Beatles'ın her bir üyesinin gözünden anlatılacak dört ayrı biyografik filmi duyurarak etkinliği açtı. Stüdyo, uzun süredir konuşulan başrol oyuncularını da resmen tanıttı. Paul McCartney'i Paul Mescal, John Lennon'ı Harris Dickinson, George Harrison'ı Joseph Quinn ve Ringo Starr'ı Barry Keoghan canlandıracak. Dört biyografi filmi, Nisan 2028'de aynı anda vizyona girecek.