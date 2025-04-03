Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

Adana'da 24'üncü Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalin açılışı, Hollanda Close ACT Tiyatrosu'nun 'Sınırsız Renk' adlı gösterisiyle gerçekleşti. Ziyapaşa Bulvarı'ndan başlayan kortej yürüyüşü, yağmura rağmen renkli görüntülere sahne oldu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın da katıldığı açılış töreninde, görsel şölen eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Festival, 1 Nisan - 27 Nisan tarihleri arasında sürecek.