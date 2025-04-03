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Giriş Tarihi: 3.4.2025

Zeugma Mozaik Müzesi bayramda çifte rekor kırdı

Zeugma Mozaik Müzesi bayramda çifte rekor kırdı
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi, Ramazan Bayramı'nda 23 bin 654, bayramın üçüncü gününde ise 8 bin 60 ziyaretçiyi ağırlayarak çifte rekor kırdı. Gaziantep'te bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müzede, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. "Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eserin sergilendiği müze, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor.
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Zeugma Mozaik Müzesi bayramda çifte rekor kırdı
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