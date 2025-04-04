Halfeti’de Koku Karnavalı

Şanlıurfa'nın saklı cenneti Halfeti, eşsiz doğası ve zengin bitki örtüsüyle Türkiye'nin ilk ve tek Koku Festivali'ne yedinci kez ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Slow Food Halfeti işbirliğiyle düzenlenen festival, doğayla iç içe geçen "Mezopotamya Sümbülü Yürüyüşü" ile başladı. Kara gülüyle ünlü Halfeti'nin endemik bitkilerini keşfetme fırsatı sunan etkinlikte, etno-botanik rehber Süleyman Yıldız, bitkilerin şifa ve mutfak kültüründeki yerini anlattı. Festival katılımcılarından Mert Akçay ise deneyimini 'Burnumuz, ruhumuz ve iki değerli konser sayesinde kulaklarımız bu festivalde doydu' sözleriyle dile getirdi. Festivalde müzik programı da gerçekleştirildi.