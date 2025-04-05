İslam sanatı eserleri Londra’da satışa çıkıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü müzayede evi Sotheby's, 30 Nisan'da gerçekleştireceği "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" müzayedesinde, İslam medeniyetinin 500 yıllık sanatsal mirasını gözler önüne seren nadide el yazmaları ve eserleri satışa sunacak. 14'üncü yüzyıla ait Memlük ve Irak işi Kuran-ı Kerim sayfalarından 9'uncu yüzyıla tarihlenen Küfi yazılı Kuran yapraklarına kadar paha biçilemez el yazmalarını içeren müzayedede ayrıca koleksiyoner Philippe Gilles Rene Missillier'in 50 yıllık birikimiyle oluşan İslami silah ve zırh koleksiyonu da ilk kez gün yüzüne çıkacak. Koleksiyonun önemli eserleri Londra'da müzayedeye çıkmadan önce 7-11 Nisan arasında Sotheby's Dubai'de sergilenecek. Eserler arasında en dikkat çekeni ise 300 bin sterlinden satışa çıkan, Timur'un 1405'teki ölümünden sonra Uluğ Bey tarafından Semerkand'daki camiden sipariş edilen ve Baysungur Kuran'ı olarak bilinen yaklaşık bir metrelik Kuran sayfası... 13. yüzyılda Selçuklu döneminde yapıldığı düşünülen altın ve gümüş kakmalı bronz şamdan da yine 300 bin sterlinden satışa çıkıyor. 1580 yılına ait İznik çinisi de 100 bin sterlinden alıcı bekliyor.