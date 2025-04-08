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Giriş Tarihi: 8.4.2025

Filistinli sanatçılardan ‘Hâlâ Yaşıyorum’ sergisi

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Filistinli sanatçılardan ‘Hâlâ Yaşıyorum’ sergisi
15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hâlâ Yaşıyorum" adlı sergi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Kültür Yolu Festival'inin ilk ayağı olan Adana'da görücüye çıktı. Küratörlüğünü program yapımcısı ve köşe yazarı Samed Karagöz'ün üstlendiği sergide, 15 sanatçının 26 eseri yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü de olan festivalin genel direktörü Selim Terzi "Sanatın gücünü Filistin'in sesini duyurma adına kullanmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.
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Filistinli sanatçılardan ‘Hâlâ Yaşıyorum’ sergisi
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