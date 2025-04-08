Filistinli sanatçılardan ‘Hâlâ Yaşıyorum’ sergisi

15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hâlâ Yaşıyorum" adlı sergi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Kültür Yolu Festival'inin ilk ayağı olan Adana'da görücüye çıktı. Küratörlüğünü program yapımcısı ve köşe yazarı Samed Karagöz'ün üstlendiği sergide, 15 sanatçının 26 eseri yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü de olan festivalin genel direktörü Selim Terzi "Sanatın gücünü Filistin'in sesini duyurma adına kullanmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.