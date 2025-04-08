Portakal Çiçeği Festivali’ne Ukraynalılar renk kattı

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na, Adana'da yaşayan Ukraynalılar da destek verdi. Adana Ukrayna Dostluk ve Kültür Derneği (UKAD DER) öncülüğünde yapılan çalışmalarda, Ukraynalı katılımcılar 'Doğa ve Portakal Çiçeği' temalı kostüm yarışması için özel kostüm de tasarladı.

KÜLTÜRLERİNİ TANITTILAR

Atatürk Parkı'nda stant açarak ülkelerine ait eşyaların satışını ve tanıtımını yapan Ukraynalılar, kültürlerinin temsil edildiği konserler de verdi. Portakallı Lezzetler Yarışması'nda yer alan, karnaval kortejine de katılan Ukraynalılar, kostüm yarışmasında üçüncü oldu. Ukrayna Büyükelçiliği'nden Konsolos Viacheslav Khomenko, Ukrayna'nın Adana Fahri Konsolosu Ömer Faruk Sakarya, UK-AD DER Başkanı İrem Tarı'nın da destek verdiği Ukraynalı grup, büyük ilgi gördü. Ukrayna Adana Fahri Konsolosu Ömer Faruk Sakarya, "Karnaval heyecanını bir Adanalı gibi içlerinde hisseden ve yaşayan Adana'daki Ukraynalılar ve Ukrayna asıllı Türk vatandaşları en etkin ve tutkun bir topluluktur" dedi.