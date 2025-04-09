5. Esenler Öykü Günleri ‘Direniş Gazze’ temasıyla başlıyor

İstanbul'da Esenler Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek Esenler Öykü Günleri, 11-13 Nisan tarihleri arasında edebiyatseverleri bir araya getirecek. 5. Esenler Öykü Günleri, bu yıl "Direniş- Gazze" temasıyla Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Programın onur konukları ise yazarlar Yıldız Ramazanoğlu ve Cemal Şakar olacak. 5. Esenler Öykü Günleri ayrıca "Şahitler" isimli tiyatro oyun ile "200 Metre" adlı filmi meraklılarıyla buluşturacak. Film, İsrail'de oturum izni olmayan babanın Batı Şeria'daki utanç duvarının diğer tarafına taşınan ailesiyle yeniden buluşma çabasını konu alıyor. Programın kapanışında ise 3 kıtada konser veren Bosnalı sanatçı Lejla Jusic sahne alarak kulakların pasını silecek.