Sirkeci Garı’nda aile festivali

ültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Sirkeci Garı'nda hayata geçirilen "İstanbul Aile Festivali" başladı. Aileleri ve kadın girişimcileri bir araya getiren festival, çeşitli atölyelerin yanı sıra kültür, eğlence, eğitim ve sosyal sorumluluk etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Festival Organizatörü Leyla Sayar, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır kadın girişimciler için çeşitli organizasyonlar yaptıklarını belirterek, "Onların ülke ekonomisine katkı sağlayarak, ayakta durup güçlü anneler ve güçlü bireyler olarak toplumda yer almalarına katkıda bulunuyoruz" dedi. KADIN GİRİŞİMCİLERİ TEŞVİK EDİYORKadın girişimcilerle 2018'den bu yana yüzden fazla festivale imza attıklarını dile getiren Sayar, şunları kaydetti: "Bu festivali ilk defa Sirkeci Garı'nda yapıyoruz. Burada yapmamızın en önemli nedeni 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi. Sirkeci, ailelerin, aşkların, sevgilerin ve birbirine hasret insanların kavuşma noktası olduğu için çok önemli bir mekân. Bu aidiyet duygusuyla 'Aile Yılı'na da katkı sağlayarak burada yapmak istedik. Festivalimiz 4 gün sürecek, girişler ücretsiz. Bütün İstanbullu aileleri bekliyoruz."