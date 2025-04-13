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Giriş Tarihi: 13.4.2025

Adana Ceza İnfaz Kurumu’nda kültür yolu mutluluğu

Adana Ceza İnfaz Kurumu’nda kültür yolu mutluluğu
SANATIN iyileştirici ve birleştirici gücü bu kez mahkumların yanında oldu. Sanatın herkese ulaşması amacıyla yola çıkan Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, "cezaevi konserleri" düzenleniyor. Etkinlikle; Türk halk müziğinden, klasik mûsikîmize, geçmişin ve günümüzün sevilen eserlerinden derlenen ve her il için ayrıcalıklı olarak oluşturulan özel repertuvar, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının eşsiz yorumuyla seslendirildi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve diğer yetkilililer de katıldı. Belviranlı etkinlikte sahneye de çıkarak, 'Ararım Sorarım' şarkısını seslendirdi.
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Adana Ceza İnfaz Kurumu’nda kültür yolu mutluluğu
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