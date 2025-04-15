100. yıla görkemli gala

Türkiye'nin ilk ulusal sigorta şirketi Anadolu Sigorta, 100. yılını 11 Nisan Cuma günü, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Sanat-sahne yönetmenliği ve koreografisini Beyhan Murphy'nin, müzik direktörlüğünü Tuluğ Tırpan'ın üstlendiği 'Yüzyıllık İmza' gösterisinin sahnelendiği gecede; ünlü yıldızlar, Chromas ve Sinema Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet tarihinin ve Anadolu Sigorta'nın kilometre taşlarının izlerini yansıtan bir performansla sahnede yer aldı. 'Yüzyıllık İmza' gösterisi, yapay zeka destekli dijital görsel şovlarla zenginleştirilerek seyircilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.