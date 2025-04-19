Kaçırmayın!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde gerçekleştirilecek olan Ferdi Tayfur'u anma konserinde, tüm Ferdi Tayfur'u sevenler ve onun anısını yaşatmak isteyenler bir araya gelecek. 21 Nisan Pazartesi günü CSO Ada Ankara'da, AKEV Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleşecek olan konser, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu Orkestrası'nın eşliğinde, unutulmaz Ferdi Tayfur şarkılarını Ahmet Selçuk İlkan ve Enver Merallı'nın sahne performanslarıyla seyircilerle buluşturacak. Ahmet Selçuk İlkan, "Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran, şarkıların, notaların, şiirlerin yeter diyeceğimiz anma gecesine tüm sevenleri bekliyoruz" dedi.