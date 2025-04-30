‘Kesişmeler’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Nisa Savaş'ın kurucu direktörü olduğu Vision Art Platform'da, 11 sanatçının eserlerini birleştiren 'Kesişmeler' Sergisinin açılısı Fırat Arapoğlu küratörlüğünde 29 Nisan'da gerçekleşti.

Aida Mahmudova, Berna Dolmacı, E S Kibele Yarman, Fatih Temiz, Lara Sayılgan, Mert Acar, Payidar Şeyma Alışır, Rene Mayer, Sefa Çakır, Semih Zeki ve Soyhan Baltacı'nın eserlerine yer veren sergi; bireysel deneyimlerden toplumsal hafızaya uzanan güçlü bir anlatı sundu.

Sergi açılışına Şükrü Özyıldız, Emre Bey, Birand Tunca, Seray Özkan, Esra Erol, Devrim Kabacaoğlu, Gökay Türkmen, Aslıhan Koruyan Sabancı, Banu Çarmıklı gibi sanat ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. Sergi, 26 Temmuz'a kadar Vision Art Platform'da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

'Kesişmeler' Sergisi; bireysel kimlik ve kişisel hikayeler, kültürel miras ve aidiyet ile hafıza ve kimlik olarak üç ana temadan oluşuyor. Sanatçılar, kültür, coğrafya, din, cinsiyet ve toplumsal rollerin kimliği nasıl etkilediğini sorgularken; izleyicileri kendi aidiyet duyguları ve kimlik deneyimleri üzerine düşünmeye teşvik ediyor.

Sergide yer alan çalışmalar, hikâye anlatıcılığı ve görsel temsil yoluyla hem kişisel hem kolektif kimliklerin oluşum sürecini gözler önüne seriyor. Sanatçılar, geleneksel anlatılara alternatif bakış açıları geliştirerek kimliğin sadece bireysel değil, aynı zamanda politik ve toplumsal bir mesele olduğuna dikkat çekiyor. Kesişmeler; çağdaş toplumda kimliğin nasıl inşa edildiği, müzakere edildiği ve temsil edildiğine dair kapsamlı bir tartışma alanı sunuyor.