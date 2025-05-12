Gala konseri Leyla Gencer’a ithaf edildi

16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nin açılışı önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi-Türk Telekom Opera Sahnesi'nde, 'Gala Konseri' ile gerçekleşti. Konser, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk'ün festival hakkındaki açılış konuşması ile başladı. Leyla Gencer anısına gerçekleşen Gala Konseri'nde; Leyla Gencer Opera Yarışması'nda ödül almış Türk ve yabancı sanatçılar, Gencer'in repertuarının özel örneklerini seslendirdi. Verdi, Donizetti, Mascagni, Rossini, Bellini, Puccini'nin başyapıtları, usta sanatçıların yorumuyla sahnede yeniden hayat buldu.