Viyana’da sanat, kültür ve gastronomi buluşması: Türkiye ve Avusturya arasında özgün ve ilham verici bir köprü

İki günlük program kapsamında, çağdaş sanatın kalbi olan Art Austria fuarı ziyaret edilerek, Avusturya'nın önde gelen sanatçıların atölyelerine ilham verici turlar gerçekleştirildi. Kaan Aras ve Wolfgang Pelz öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, davetliler şehrin kültürel kalbini keşfetme fırsatı buldu. Ayrıca, Michelin ödüllü Mon Cher'de düzenlenen akşam yemekleri, etkinliğin en özel anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Sanat ve kültür dolu bu yolculuk boyunca, önemli isimlerle gerçekleşen özel buluşmalar ve samimi sohbetler, iki ülke arasındaki bağları pekiştirdi. Eski Avusturya Şansölyesi ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile dünyaca ünlü moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu gibi isimler, etkinliğin önemli figürleri arasında yer aldı.

Ziyaretçiler, ayrıca Avusturya ve uluslararası sanat sahnesinden birçok önemli sanatçının eserleriyle tanışma fırsatı yakaladı. Herbert Brandl'in soyut doğa manzaraları, Maria Lassnig'in beden duyumunu konu alan otoportreleri, Xenia Hausner'in teatral kompozisyonları, Afrika kökenli portreleriyle dikkat çeken Richie Marley Madeira ve çok disiplinli sanat yaklaşımlarıyla Paul Landerl, sanatseverlere unutulmaz deneyimler sundu.

Bu özel etkinliğin devamı niteliğinde, Art Port'un katkılarıyla, Avusturyalı ve global sanatçılar eylül ayında İstanbul'da gerçekleşecek uluslararası sanat fuarında yeniden bir araya gelecek. Amaç, Türkiye ile uluslararası çağdaş sanat dünyası arasında yaratıcı diyaloğu derinleştirmek ve kültürel köprüleri daha da güçlendirmektir.Viyana Sanat, Kültür ve Gastronomi Buluşması, iki ülke arasındaki işbirliği ve ortak yaratıcı enerjinin yeni ufuklara ulaşması adına ilham verici bir adım olmaya devam ediyor.