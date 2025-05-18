Kültür Yolu Festivali Manisa’da başladı

Şehzadeler şehri Manisa, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Manisa Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivaller zincirinin 2021'de İstanbul Beyoğlu'nda başladığını hatırlatarak, Beyoğlu'nda atılan ilk adımın yurt geneline yayıldığını söyledi. Bakan Ersoy, festival boyunca Murat Boz, Bayhan, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar, Uğur Işılak ve Kıraç gibi sanatçıların sahne alacağını açıkladı. Festival kapsamında Manisalıların uzun yıllardır beklediği yeni Manisa Müzesi de açıldı. 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olan yeni Manisa İl Halk Kütüphanesi de açıldı. İHA