Arkeolojinin altın çağı Beştepe’de sergilenecek

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 3 gün sürecek dev organizasyon kapsamında Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu yapılacak, "Arkeolojinin Altın Çağı" isimli sergi ile nadide eserler ilk kez ziyarete açılacak. Organizasyonla, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji projesi olan 'Geleceğe Miras Projesi'nin kazanımları bir kez daha gözler önüne serilecek. Tarihe ışık tutan eşsiz eserler, Millet Kütüphanesi'nde ilk kez görücüye çıkacak. Kısa süre önce ABD'den Türkiye'ye getirilen Marcus Aurelius heykeli de ziyarete açılan eserler arasında yer alacak.

DÜNYANIN İZLEYECEĞİ BULUŞMA

Devletin zirvesi olan Beştepe'nin bu kez arkeolojinin buluşma adresi olacağını vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 6 Ağustos'ta sadece kazıları, eserleri değil; bir devletin hafızayı nasıl sahiplendiğini, kültürel egemenliğini nasıl kurduğunu konuşacağız.

Dünyanın izleyeceği bu buluşmada evine dönen Marcus Aurelius heykelini de konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle aynı gün açılışını yaparak pek çok eseri ilk kez ziyaretçilerle buluşturacağımız 'Arkeolojinin Altın Çağı' sergimiz, geçmişle kurulan duygusal bir bağ değil; geleceğe yön veren stratejik bir vizyondur. Beştepe'de yapıılacak Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'muz ise sadece bilimsel bir buluşma değil; Türkiye'nin kültürel alandaki liderlik iddiasının ilanı olacak" ifadelerini kullandı.