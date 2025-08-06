‘Türklerin mirası’yla tarihe şerh düşüyoruz

Türk kültür ve medeniyet tarihini ekranlara taşımayı hedefleyen "Türklerin Mirası" projesi kapsamında hazırlanan belgeselin çekimleri tamamlandı. Külliyat ve belgesel projesinin ekibi, çekimlerin yapıldığı İstanbul WOM Studio'da bir araya geldi. Genel Koordinatör İbrahim Dıvarcı yaptığı açıklamada, "Türklerin Mirası Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen, başlangıçta 18 bölüm belgesel ve 17 cilt kitaptan oluşması planlanan bir projeyken, zaman içinde revize edilerek 26 bölüm belgesel ve 20 cilt külliyattan oluşan bir proje haline dönüştürüldü" dedi. Projeyle dünyanın 53 ayrı ülkesindeki Türk varlığının kayıt altına alınmasının planlandığını dile getiren Dıvarcı, büyük bir medeniyetin izini sürerken yaklaşık 100 bilim adamıyla çalıştıklarını vurgulayarak, "Yapmak istediğimiz şey tarihe şerh düşmek. Biz bu medeniyeti kuran milletin zihinsel kodlarını, nereden geldiğini, hangi kaynaklardan beslendiğini, inancını, kültürünü, kurduğu şehirleri anlatmak istiyoruz" dedi.