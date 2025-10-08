Türkiye’ye iade edilen 7 tarihi eser Bodrum Kalesi’nde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsviçre makamları tarafından 2 Haziran'da Türkiye'ye iade edilen Genç Tunç Çağı ve Roma dönemine ait 7 tarihi eseri Bodrum Kalesi'nde tanıttı. Bakan Ersoy, İsviçre ile kültür varlığı kaçakçılığına ilişkin işbirliği protokolünün 2022 yılında imzalandığını hatırlatarak, bu anlaşmanın meyvelerinin alındığını vurguladı. Ersoy, iade edilen eserleri Bodrum Kalesi'nde sergileyeceklerini dile getirerek, "Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığımız dünya genelinde bütün Anadolu'dan izinsiz çıkarılmış eserlerin takibiyle ilgili çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Benzer çalışmalarla daha büyük eserler de ülkeye kazandırılacaktır" dedi. Türkiye'ye iadesi sağlanan eserler arasında yaldızla bezeli kadın-erkek adak heykelcikleri ve granülasyon tekniğiyle üretilmiş nadir bir altın küpe bulunuyor. AA