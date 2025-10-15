Esquıre Man At His Best 2025 Ödülleri çok yakında sahiplerini buluyor!

Esquire'ın temsil ettiği modern ve centilmen erkek ruhunun A'dan Z'ye tüm detaylarda hissedileceği gecede, bu ruhu paylaşan ve alkışlayan konuklar sofistike bir mutfağın şıklıkla buluştuğu parizyen bir atmosferde, Mondaine de Pariso Istanbul'da bir araya gelecek.

Dünyada 25 ülkede yayımlanan, ikonik çekimleri, fark yaratan içerikleri, entelektüel kimliği ve sessiz lüks anlayışıyla benzerlerinden ayrışan Esquire, yıllardır uluslararası alanda verdiği ödüllerle dönemin öne çıkan projelerini ve nitelikli işlerini onurlandırmaya, alanında öncü isimleri alkışlamaya devam ediyor.

Aynı sorumluluk ve misyonla yola çıkarak Türkiye'deki ikinci Esquire Man At His Best ödül töreni için çalışmalarını sürdüren Esquire, seçkin bir jürinin adaylarla ilgili yaptığı detaylı araştırmaların sonucunu, Big Hope, Big Drama, Big Stage, Big Sport, Big Screen, Big Black ve Big Icon olarak yedi farklı kategoride vereceği ödüllerle açıklayacak.

Son dönemdeki yaratıcı işleriyle alanlarında iz bırakmış, birbirinden başarılı isimlerin sırayla sahneye davet edilip ödüllerini seçkin isimlerden teslim alacağı törenden sonra gece müzik performansıyla son bulacak.