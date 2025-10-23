Palau Sanat Platformu Sezonu Açılış Konseriyle Sanatseverlerle Buluştu

Yaklaşık 40 kişilik özel salonda gerçekleşen konser, oda müziğinin zarafetini samimi bir atmosferde sanatseverlerle buluşturdu. Programın ardından sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

GENÇ SANATÇILARA SAHNE VE DESTEK

Sanat yönetmenliğini Merve Başoğlu'nun üstlendiği Palau Sanat Platformu, yalnızca bir konser mekânı değil; yeteneği olan fakat maddi imkânları sınırlı genç müzisyenlere burs, sahne ve kariyer desteği sunan bir sanat girişimi olarak dikkat çekiyor.

Platform, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Derneği (TDP) iş birliğiyle hayata geçirilen burs programıyla genç sanatçılara hem görünürlük hem de üretim alanı sağlamayı hedefliyor.

"Yıllar önce küçük bir konser salonu bulmakta zorlandığım günleri hatırladım. Bugün Palau'da o eksik kalan sahneyi gençler için kurduk."

— Hacer Pala, Kurucu

Gecede Yer Alanlar

Palau Sanat Platformu'nun açılış konseri, sanatseverlerin yanı sıra kültür-sanat alanında öncü isimler ve devlet protokolünün değerli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Gecede Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Milletvekili Sare Aydın, Klasik Türk Müziği yorumcusu Melahat Gürses, Diş Hekimi Vehbi Zafer, Mimar Betül Boy Zafer ve Serhat Şengül de hazır bulunarak genç sanatçılara destek verdi. Bu özel katılım, Palau Sanat Platformu'nun vizyonuna duyulan inancı ve sanatın birleştirici gücünü güçlü bir şekilde yansıttı.

Yaklaşan Konserlerden Seçmeler

Açılış konseriyle yeni sezonun perdesini aralayan Palau Sanat Platformu, oda müziğinin farklı enstrüman eşleşmelerinden oluşan programıyla Ekim 2025 – Mayıs 2026 döneminde sanatseverleri ağırlayacak.

25 Ekim 2025 — Duo Stringscapes Arp & Gitar Duo Konseri (Tuna Tandoruk & Güneş Hızlılar)

8 Kasım 2025 — Flüt & Piyano Konseri (Merve Başoğlu & Sarper Kaynak)

Tüm sezon programı Palau Sanat Platformu'nun resmi iletişim kanallarından paylaşılacaktır.