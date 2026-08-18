Aspendos’ta festival perdesi 33. kez açılıyor! Geri sayım başladı!

Opera ve bale dünyasının önemli organizasyonlarından Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, bu yıl 33'üncü kez sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce 12-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 1 opera, 2 bale ve 1 sahne kantatı olmak üzere toplam 4 eseri 6 temsilde izleyiciyle buluşturacak. Tüm temsillerin saat 21.00'de başlayacağı programda Kazakistan'dan Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu sanatçıları da sahne alacak.