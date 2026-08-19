Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Ordu’da!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karadeniz'in eşsiz mavi ve yeşilinin buluştuğu Ordu'yu ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşturmanın önemine dikkat çekti. Kentin doğal güzellikleri, Antik Çağlardan günümüze uzanan tarihi, Çepni kültürü ve köklü yayla geleneğinden beslenen mirasının; kültür, sanat ve gastronomiyle iç içe zengin bir programla ziyaretçilerle buluşacağını belirten Ersoy, Ordu Kültür Yolu Festivali ile şehrin kültürel değerlerini yaşatmayı, görünürlüğünü artırmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.