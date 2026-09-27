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Giriş Tarihi: 27.09.2026

83 eser bir arada

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83 eser bir arada
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Arkas Sanat ile Centre Pompidou arasındaki beş yıllık iş birliğinin ilk sergisi 'Lumina: Renk ve Işık Sanatı', Lucien Arkas Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

Centre Pompidou koleksiyonundan seçilen 83 eserin bir araya getirildiği sergi, Georges Braque, Vassily Kandinsky, Gerhard Richter, Joan Mitchell, Bridget Riley ve Victor Vasarely gibi çağdaş sanatın öncü isimleri üzerinden sanattaki dönüşümünün izini sürüyor. Anna Hiddleston ve Noémie Fillon küratörlüğünde hazırlanan sergi, 14 Şubat 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.

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83 eser bir arada
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