İstanbul Kültür Yolu heyecanı AKM’de!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 4 Ekim'e kadar sürecek İstanbul Kültür Yolu Festivali, bu yıl da Türk Telekom'un desteğiyle AKM'de sanatseverlerle buluşuyor. Konserlerden sahne gösterilerine, söyleşilerden özel buluşmalara uzanan program, İstanbul'un kültür-sanat hayatına renk katıyor. Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde festivalin birinci gün programında Aydilge ve Resul Dindar sahne aldı. Festival heyecanı Poizi, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ ve Motive'nin canlı performanslarıyla devam edecek. Festival kapsamında Türk Telekom Opera Salonu da dünyaca ünlü sanatçıları, orkestraları ve seçkin sahne yapımlarını ağırlamaya devam ediyor. Klasik müziğin saygın temsilcilerinden İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, solistler Liya Petrova ve Elisabeth Leonskaja eşliğinde müzikseverlerle buluştu. National Arab Orchestra'nın yanı sıra görkemli sahne prodüksiyonuyla Carmina Burana, Troya efsanesi ve Compania de Aida Gomez topluluğunun sahneleyeceği dünyaca ünlü Carmen gösterisi de seyirci karşısına çıkacak. AKM Tiyatro Salonu'nda ise Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Stanislavsky Bale Gala ve İncesaz gibi sevilen topluluklar sahne alacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör