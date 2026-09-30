Esenler’de sezonun yeni adı: "Sezai Karakoç"



Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezai Karakoç'un işaret ettiği 'Diriliş', bizim için kökleriyle bağını koruyan, medeniyetine sahip çıkan ve büyük bir dava şuuru taşıyan nesillerin yetişmesi idealidir. Bu sezon boyunca onun şiirini, düşüncesini ve medeniyet tasavvurunu farklı etkinliklerle gençlerimizle buluşturacak; eserlerinde taşıdığı umut, inanç ve dava şuurunu daha geniş kitlelere ulaştıracağız. İstiyoruz ki Sezai Karakoç'un fikirleri, yalnızca geçmişte kalmış bir miras olarak değil, geleceğimizi inşa edecek gençler için yol gösteren bir ışık olarak yaşamaya devam etsin."