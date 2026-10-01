Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu Türkiye’deki ilk gösterisini AKM’de gerçekleştirdi!

Gecenin ilk bölümünde, topluluğun Sanat Yönetmeni ve Koreograf Maxim Sevagin tarafından Antonio Vivaldi'nin müzikleri üzerine hazırlanan tek perdelik "In Dim Figures" sahnelendi. Eserin ardından klasik ve çağdaş bale repertuvarından seçilen bölümler izleyiciyle buluştu. "The Talisman"dan bir pas de deux'un yanı sıra Yuri Possokhov'un "Reflections", Dmitry Bryantsev'in "Illusive Ball" ve Ohad Naharin'in "Minus 16" eserlerinden düetler sahnelendi. Program, Maxim Sevagin'in "Class Concert" eserinden "Pavlova and Cecchetti" pas de deux'su ile tamamlandı.