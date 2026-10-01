Türk Telekom, Darülaceze sakinlerini kültür-sanatın kalbi AKM’de ağırladı

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, "Türk Telekom olarak 'Türkiye'ye Değer' anlayışımızla teknolojiyi insan ve toplumsal fayda odağında kullanırken, kültür ve sanatın birleştirici gücünü toplumun her kesimiyle buluşturmayı önemsiyoruz. Türkiye'nin kültür ve sanat belleğinde önemli bir yere sahip olan, teknoloji sponsoru ve ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde, herkesin kültür-sanata eşit katılımını destekleyen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Dünya Yaşlılar Günü'nde Darülaceze sakinlerini bir kez daha AKM'de ağırladık. AKM Tiyatro Salonu'nda birlikte sanat dolu, keyifli bir konser deneyimi paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Türk Telekom olarak toplumun farklı kesimlerine dokunan, sosyal dayanışmayı güçlendiren ve kalıcı değer yaratan çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye'ye Değer" anlayışıyla teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştüren Türk Telekom, kültür ve sanatın toplumun her kesimine ulaşmasına katkı sunan çalışmalarını sürdürüyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bu yıl da Türk Telekom'un ana desteğiyle 26 şehirde sanatseverlerle buluşan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul durağı devam ediyor. 4 Ekim tarihine kadar sürecek festival kapsamında Türk Telekom Gönüllüleri, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Darülaceze sakinlerini bu yıl da AKM'de ağırladı. Darülaceze sakinleri, AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen İncesaz konserini izleyerek kültür ve sanatla buluştu.

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, "Türk Telekom olarak 'Türkiye'ye Değer' anlayışımızla teknolojiyi insan ve toplumsal fayda odağında kullanırken, kültür ve sanatın birleştirici gücünü toplumun her kesimiyle buluşturmayı önemsiyoruz. Türkiye'nin kültür ve sanat belleğinde önemli bir yere sahip olan, teknoloji sponsoru ve ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde, herkesin kültür-sanata eşit katılımını destekleyen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Dünya Yaşlılar Günü'nde Darülaceze sakinlerini bir kez daha AKM'de ağırladık. AKM Tiyatro Salonu'nda birlikte sanat dolu, keyifli bir konser deneyimi paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Türk Telekom olarak toplumun farklı kesimlerine dokunan, sosyal dayanışmayı güçlendiren ve kalıcı değer yaratan çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE'YE DEĞER" ANLAYIŞIYLA "HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR SANAT"

Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin önemli duraklarından Atatürk Kültür Merkezi, festival boyunca konserlerden tiyatroya, operadan söyleşilere ve özel buluşmalara uzanan birçok farklı etkinlikle sanatseverleri ağırlıyor. Türk Telekom, teknoloji alanındaki bilgi birikimini kültür ve sanatla buluşturduğu AKM'de hayata geçirdiği çalışmaların yanı sıra Türk Telekom Gönüllüleri aracılığıyla gerçekleştirdiği sosyal fayda odaklı projelerle de toplumun farklı kesimlerinin kültür-sanat deneyimine katılımını desteklemeyi sürdürüyor. "Herkes için erişilebilir sanat" yaklaşımıyla çalışmalarına devam eden Türk Telekom, "Türkiye'ye Değer" anlayışı doğrultusunda kültür ve sanatın birleştirici gücünü daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör