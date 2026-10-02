Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli filmi "Efsaneler Takımı" vizyona girdi

16x9 Film Yapım ve Retro Medya ortak yapımcılığında hayata geçirilen "Efsaneler Takımı", izleyicilere dostluk, cesaret ve macera dolu bir hikâye sunuyor. Yönetmen koltuğunda Cengizhan Uluocak'ın oturduğu yapımın senaryosunu ise Poyraz Taştan ve Hüseyin Koyuncu kaleme aldı.

YEREBATAN SARNICI'NDAN BAŞLAYAN MACERA

Filmin konusu, Yerebatan Sarnıcı'ndan çaldığı sihirli asa sayesinde görünmezlik gücü elde eden "Terlik" karakterinin, İstanbul'un paha biçilemez tarihi eserlerini hedef alması etrafında şekilleniyor. Terlik'in bu tehlikeli planını öğrenen "Kangal", Anadolu'nun dört bir yanından gelen kahramanları bir araya getirerek "Efsaneler Takımı"nı kuruyor.

İstanbul'da ekibe dâhil olan Tuana ve Akıncan ile güçlerini birleştiren takım, kenti ve tarihi mirası korumak adına zorlu bir takibe atılıyor. Görünmez bir düşmana karşı verilen bu heyecan dolu mücadele, Türk sinemasında yapay zekâ teknolojisiyle çekilen ilk yapım olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör