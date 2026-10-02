Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli filmi 'Efsaneler Takımı' vizyona girdi
Giriş Tarihi: 2.10.2026 21:29

Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli filmi "Efsaneler Takımı" vizyona girdi

İstanbul’un tarihi miraslarını korumak için Anadolu’dan gelen kahramanların mücadelesini konu alan Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli filmi "Efsaneler Takımı", 2 Ekim itibarıyla beyaz perdede sinemaseverlerle buluştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli filmi Efsaneler Takımı vizyona girdi
  • ABONE OL

16x9 Film Yapım ve Retro Medya ortak yapımcılığında hayata geçirilen "Efsaneler Takımı", izleyicilere dostluk, cesaret ve macera dolu bir hikâye sunuyor. Yönetmen koltuğunda Cengizhan Uluocak'ın oturduğu yapımın senaryosunu ise Poyraz Taştan ve Hüseyin Koyuncu kaleme aldı.

YEREBATAN SARNICI'NDAN BAŞLAYAN MACERA

Filmin konusu, Yerebatan Sarnıcı'ndan çaldığı sihirli asa sayesinde görünmezlik gücü elde eden "Terlik" karakterinin, İstanbul'un paha biçilemez tarihi eserlerini hedef alması etrafında şekilleniyor. Terlik'in bu tehlikeli planını öğrenen "Kangal", Anadolu'nun dört bir yanından gelen kahramanları bir araya getirerek "Efsaneler Takımı"nı kuruyor.

İstanbul'da ekibe dâhil olan Tuana ve Akıncan ile güçlerini birleştiren takım, kenti ve tarihi mirası korumak adına zorlu bir takibe atılıyor. Görünmez bir düşmana karşı verilen bu heyecan dolu mücadele, Türk sinemasında yapay zekâ teknolojisiyle çekilen ilk yapım olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli filmi "Efsaneler Takımı" vizyona girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA