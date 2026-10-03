35 projeye 12 milyon destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sinemasında yeni eserlerin üretimini desteklemek amacıyla kısa filmden animasyona, senaryo yazımından proje geliştirmeye uzanan farklı alanlarda sinemacılara kaynak sağlamayı sürdürdüklerini belirtti. "Türk sinemasının yeni hikâyelerine, sinemacılarımızın hayallerine destek oluyoruz" diyen Ersoy, kısa film, animasyon, senaryo yazımı ve proje geliştirme alanlarında 35 projeye daha 12 milyon 325 bin lira destek sağladıklarını açıklayarak şöyle devam etti:

"Böylece bu dört alana 2026 yılında ayırdığımız kaynağı, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 49 artırarak 20 milyon 902 bin 500 liraya taşıdık. Yıl içinde desteklediğimiz film ve geliştirme projesi sayısı 120'ye ulaşırken sinema salonlarımıza sağladığımız desteklerle birlikte toplam kaynağımız 315 milyon lirayı aştı."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör