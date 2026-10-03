Afyonkarahisar’da yine Guinness Dünya Rekoru kırıldı!

Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra 81 ilin coğrafi işaretli yemeklerinden oluşan "En Büyük Anadolu Sofrası"nı ve yemek müzesini inceledi.

Festivalin açılışında konuşan Aktaş, günümüzde kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğin birbirinden ayrılmaz hale geldiğini ifade etti.

Gastronominin mutfakta başlayan ve sofrada biten bir alan olarak görülmemesi gerektiğini dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Gastronomi, tarladan pazara, üreticiden esnafa, mutfaktan turizme uzanan büyük bir değer zinciridir. Bir yöresel ürünün yaşaması, aynı zamanda onu üreten çiftçinin üretmeye devam etmesi, bir geleneksel yemeğin geleceğe taşınması, onu bilen ustanın bilgi ve tecrübesinin yeni kuşaklara aktarılması demektir. Bu anlayışın ülkemizdeki en güzel karşılıklarından biri de Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi'dir. Anadolu'nun bereketini, birikimini ve becerisini yeniden keşfetmeyi esas alan bu kıymetli çalışma yerel ürünlerimizi yalnızca geçmişten kalan miras olarak değil, üretime, istihdama, girişimciliğe ve kalkınmaya kaynaklık eden bir değer olarak görmektedir."