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Giriş Tarihi: 3.10.2026 14:08 Son Güncelleme: 3.10.2026 14:13

Usta ellerin becerisini geleceğe taşıyan vizyon: Emine Erdoğan’dan geleneksel sanatlara destek

Anadolu’nun köklü üretim kültürünü yenilik ve tasarımla geleceğe taşıyan Anadoludakiler, Afyonkarahisar’da kadınların emeğiyle hayat bulan özel bir koleksiyonla sahneye çıktı.

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Usta ellerin becerisini geleceğe taşıyan vizyon: Emine Erdoğan’dan geleneksel sanatlara destek
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"Anadoludakiler: Keçenin Zamansız Yolculuğu" defilesi, geleneksel keçe sanatının yerel kalkınmaya uzanan dönüşümüne ışık tuttu.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında gerçekleştirilen defilede, coğrafi işaretli Afyon Keçesi tasarıma kavuşan kıyafet ve aksesuarlarla izleyicilerin karşısına çıktı. Koleksiyonda keçenin özgün dokusu ve geleneksel üretim teknikleri korundu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle, Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülen "Kadın Eliyle Keçe: Geleneksel Sanatın Çağdaş Moda ile Buluşması" projesi kapsamında hazırlanan koleksiyon, kuşaktan kuşağa aktarılan ustalığı tasarımın yenilikçi diliyle buluşturdu.

"Bereket, Birikim ve Beceri" yaklaşımıyla yerel değerleri görünür kılan Anadoludakiler'in kültürel mirası üretimle yaşatma hedefi, kadınların kazandığı becerilerle karşılık buldu.

Anadoludakiler-SOGEP Projesi kapsamında 15 kadına keçe eğitimi verilirken tasarım, markalaşma, satış ve pazarlama eğitimleriyle kadınların ürünlerini ekonomik değere dönüştürme kapasiteleri desteklendi. "Umay" markası altında geliştirilen ürünlerle yeni pazarlara ulaşılması ve kadınlara sürdürülebilir gelir imkanları oluşturulması hedefleniyor.

"Anadoludakiler: Keçenin Zamansız Yolculuğu", yerel ustalığın tasarımla geliştiği, kadın emeğinin kooperatif dayanışmasıyla güçlendiği bir dönüşümü sahneye taşıdı.

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Anadolu'nun yaşayan mirası, Anadoludakiler'in vizyonuyla özünü koruyarak yenilendi; gelenek, geleceğe daha güçlü bir adım attı.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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Usta ellerin becerisini geleceğe taşıyan vizyon: Emine Erdoğan’dan geleneksel sanatlara destek
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