Usta ellerin becerisini geleceğe taşıyan vizyon: Emine Erdoğan’dan geleneksel sanatlara destek





Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle, Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülen "Kadın Eliyle Keçe: Geleneksel Sanatın Çağdaş Moda ile Buluşması" projesi kapsamında hazırlanan koleksiyon, kuşaktan kuşağa aktarılan ustalığı tasarımın yenilikçi diliyle buluşturdu.



"Bereket, Birikim ve Beceri" yaklaşımıyla yerel değerleri görünür kılan Anadoludakiler'in kültürel mirası üretimle yaşatma hedefi, kadınların kazandığı becerilerle karşılık buldu.