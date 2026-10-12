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Giriş Tarihi: 12.10.2026

Gaziantep'te 'deneyim Çağında Gastronomi' paneli

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Gaziantep’te ’deneyim Çağında Gastronomi’ paneli
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Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında 'Deneyim Çağında Gastronomi' paneli gerçekleştirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı panelde, Türk mutfağının dünyadaki tanıtımı, gastronomi turizmi, eğitim ve dijitalleşme başlıkları ele alındı. Programın sonunda Başkan Fatma Şahin ve Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, panel katılımcıları ve moderatör Vedat Başaran'a günün anısına hediye takdim etti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Gaziantep'te 'deneyim Çağında Gastronomi' paneli
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