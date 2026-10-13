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Giriş Tarihi: 13.10.2026

529 tarihi sikke koruma altına alındı

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Arif KARAKAŞ Arif KARAKAŞ
529 tarihi sikke koruma altına alındı
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VAN'IN Çaldıran ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 529 sikke ele geçirildi. Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Burçakalan Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 529 sikke ile 3 metal detektörü ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek üzere Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili K.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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529 tarihi sikke koruma altına alındı
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