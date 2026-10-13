Mardin, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor!

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde açılacak "Yaşayan Miras: Mardin" sergisi ise kentin yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin izleriyle şekillenen sanat ve zanaat geleneğini günümüze taşıyacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerinin yer alacağı sergi, Mardin'in geleneksel üretim tekniklerini ve usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlerini görünür kılacak.

Aynı galeride gerçekleştirilecek "Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri" kapsamında, geleneksel sanatları ve zanaatları yaşatan ustaların hikayeleri izleyicilerle buluşacak. Farklı zanaat dallarında üretim yapan sanatçı ve ustaların çalışma süreçleri, mesleklerinin incelikleri ve kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarma çabaları kısa filmler aracılığıyla anlatılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenecek "Mardin Kültür Yolu Festivali Pul Sergisi", tarihi ve kültürel mirası posta pulları üzerinden ele alacak. Sergide El Cezeri, geleneksel mozaikler ve Mohaç kağıtlarının da aralarında bulunduğu farklı tarihi ve kültürel unsurlara ilişkin pul örnekleri yer alacak. Ziyaretçiler, sanatın ve tarihin posta pullarındaki izlerini takip ederek farklı dönemlerin kültürel birikimini keşfetme imkanı bulacak.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak "Bolu Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi Karma Sergisi" ise geleneksel sanatların seçkin örneklerini bir araya getirecek. Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi tarafından hazırlanan sergide, tezhip ve minyatür eserleri Mardin'in tarihi dokusu eşliğinde ziyaretçilere sunulacak.