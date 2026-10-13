Surların gölgesinde sanat yolculuğu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde kentin binlerce yıllık geçmişini sanatın farklı disiplinleriyle buluşturdu.

KENTE İZ BIRAKANLARA VEFA

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Kültür Sanat Evi'nde açılan "Gabriel'e Vefa" sergisi, kentin tarihi ve mimari mirasının belgelenmesine önemli katkılar sunan Fransız arkeolog ve akademisyen Albert Louis Gabriel'in çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturdu. Gabriel'in 1932'de Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyaret ve kentin tarihi dokusunu kayıt altına aldığı çalışmaların merkeze alındığı sergide, kentin geçmişine ışık tutan araştırmalar ele alındı. Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına uzanan süreçte kentin kültürel değerlerinin tanınmasına katkı sağlayan Gabriel'in mirası, farklı yönleriyle sanatseverlere aktarıldı.

ÜÇ SAHNEDE ÜÇ HİKÂYE

Festivalin ikinci gününde tiyatroseverler, müzikalden şiirsel anlatıma, dönem komedisinden toplumsal hikâyelere uzanan üç farklı yapımla buluştu. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde sahnelenen "Öteki Ankara Müzikali", Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkan "Kendi Gök Kubbemiz", Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise "Yalancının Mumu" sahnelendi.

İPEK DOKUMA ATÖLYESİ

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde sanatçı Aslı Üstün eşliğinde gerçekleştirilen "İpek Dokuma Atölyesi", katılımcıları Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü dokumacılık geleneğiyle buluşturdu. Atölyede ipek gibi doğal malzemelerin geleneksel dokumacılıktaki yeri, farklı dokuma türleri ve üretim teknikleri ele alındı. Katılımcılar, geçmişten günümüze aktarılan dokuma kültürünün temel özelliklerini ve geleneksel üretim biçimlerini yakından tanıdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör