Mardin’in taş sokaklarında festival heyecanı başladı! İkinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluştu

ARTUKLU FUAR ALANI'NDA KONSERLER DOKUZ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Mardinliler, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenecek ücretsiz konserlerle müzik dolu dokuz gün yaşayacak. Festivalin konser programında Demet Akalın, Serkan Kaya, Ceza, Sefo, Poizi, Simge, Kıraç, Mert Demir ve Fatma Turgut sahne alacak.

Sergilerden tiyatro ve sahne performanslarına, geleneksel sanat atölyelerinden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi buluşmalarına kadar pek çok etkinlik Mardin'in farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak. Minik ziyaretçiler ise 15 Temmuz Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyü, Mardin İl Halk Kütüphanesi'ndeki etkinlikler ve Mardin Müzesi'nde düzenlenecek "Kültür Koruyucuları" programıyla festival coşkusuna ortak olacak.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim'e kadar kentin tarihi ve kültürel dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturmaya devam edecek. 30'dan fazla Lezzet Noktası ise Mardin'in kendine özgü mutfak kültürünü keşfetmek isteyenleri ağırlayacak.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör