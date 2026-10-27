Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Korkut Ata Film Festivali İstanbul'da başlıyor
Giriş Tarihi: 27.10.2026

Korkut Ata Film Festivali İstanbul'da başlıyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Korkut Ata Film Festivali İstanbul’da başlıyor
  • ABONE OL
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 3-7 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Festival, 150'yi aşkın uluslararası konuğu ve Türkiye'den 300 sektör profesyonelini bir araya getirecek. Türk dünyasından 56 film ücretsiz gösterilecek, üç kategoride 30 yapım ödül için yarışacak. Festival, 3 Kasım saat 20.00'de Atlas 1948 Sineması'nda, Kırgızistan yapımı "Aytmatov" filminin Türkiye prömiyeriyle açılacak. 4 Kasım'da The Marmara Büyük Balo Salonu'nda Türk Dünyası Sinema Zirvesi düzenlenecek. 5 Kasım'da Türkiye-Kırgızistan Proje Sunumu kapsamında seçilecek dört sinema projesine destek sağlanacak. Aynı gün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sinema sempozyumu yapılacak. "Sinemada Yapay Zekâ ve Kadim Anlatının Dijital Dönüşümü" paneli, 7 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Korkut Ata Film Festivali İstanbul'da başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA