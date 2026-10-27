Korkut Ata Film Festivali İstanbul’da başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı
himayesinde, Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 3-7 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Festival, 150'yi aşkın uluslararası konuğu ve Türkiye'den 300 sektör profesyonelini bir araya getirecek. Türk dünyasından 56 film ücretsiz gösterilecek, üç kategoride 30 yapım ödül için yarışacak. Festival, 3 Kasım saat 20.00'de Atlas 1948 Sineması'nda, Kırgızistan yapımı "Aytmatov" filminin Türkiye prömiyeriyle açılacak. 4 Kasım'da The Marmara Büyük Balo Salonu'nda Türk Dünyası Sinema Zirvesi düzenlenecek. 5 Kasım'da Türkiye-Kırgızistan Proje Sunumu kapsamında seçilecek dört sinema projesine destek sağlanacak. Aynı gün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sinema sempozyumu yapılacak. "Sinemada Yapay Zekâ ve Kadim Anlatının Dijital Dönüşümü" paneli, 7 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek.
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Mete Efendioğlu - Editör