Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’nin 17’incisi düzenleniyor!

Festival'in bu yılki açılışı 30 Kasım'da çok özel bir konserle yapılacak. CSO ADA Bankkart Mavi Salon'da gerçekleşecek özel konserin mesajı "Çocuklar Ölmesin" olacak.

Uluslararası sanatçı ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Şefika Kutluer, konserini İran'da yaşamını yitiren çocukların anısına ithaf edecek. Kutluer, müziğin yalnızca bir sanat değil, aynı zamanda barış, dostluk ve insanlık için ortak bir dil olduğuna dikkat çekecek.

KADİM MEDENİYETLERİN SESİ AYNI SAHNEDE

"Kadim Medeniyetin Sesi – Türk-İran Dostluk Konseri" başlığını taşıyan gecede Şefika Kutluer İran'dan gelecek geleneksel enstrüman sanatçıları ile birlikte çalacak.

Türk ve İran müzik kültürlerinin yüzyıllar boyunca birbirleriyle kurduğu güçlü bağın izlerini taşıyan eserler; tar, santur, kanun, ud ve bendir gibi kadim enstrümanların eşliğinde Şefika Kutluer'in flütü ile yeniden hayat bulacak.

Bu özel gece, yalnızca bir konser değil; çocukların yaşadığı acılara karşı bir sanatçının sesi, iki kadim kültür arasında bir dostluk mesajı ve barışa adanmış bir müzik buluşması olacak.

17 yıldır, Pandemi yılları dahil, hiç ara vermeden devam eden, kurumsallaşan ve sanatseverlerin ilgiyle izlediği Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nde; hem düzenleyen hem de konserlerin solisti olan Şefika Kutluer yıllardır uluslararası alanda kurduğu ilişkileri kullanarak birçok ülkeden sanatçıları, orkestra ve şefleri Türkiye'ye getiriyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör