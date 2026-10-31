300 yıllık eserlere geçmişin dokusuyla dokunuyor! Her ayrıntıyı tek tek inceleyerek restore ediyor

"BUNLAR, BİR ARADA ÇOK SIK GÖRÜLEN SANATLAR"

Ferhad Gündem, yaklaşık 20 yıldır ilgilendiği geleneksel sanatlara üniversite yıllarında yöneldiğini söyledi.

Çocukluk döneminde hat ve tezhip sanatını bilmediğini, o yıllarda ressam olmak istediğini anlatan Gündem, yaptığı resimlerin genellikle dini içerikli olduğunu ve çiçek motiflerine ilgi duyduğunu belirtti.

Gündem, bu sanatları tanıdıkça sevmeye başladığını dile getirerek, hat sanatında yazının, minyatürde resmin, tezhipte de çiçek motifleri ilgisini çektiği için bu alanlarda ilerlemeye karar verdiğini ifade etti.

Hat, tezhip, minyatür ve ebrunun kitap sanatları başlığı altında bir araya geldiğini anlatan Gündem, bu sanatların dini, edebi ve ilmi eserlerde bir arada kullanıldığını söyledi.

Gündem, mushaflarda hat yazısının yanı sıra tezhip süslemelerinin ve cilt sanatının da görülebildiğine işaret ederek, "Birini sevip de diğerine uzak kalmak pek mümkün olmuyor. İster istemez maruz kalıyorsunuz ve seviyorsunuz. Bunlar, bir arada çok sık görülen sanatlar." dedi.

"KOLEKSİYONUMDA FARKLI SANAT DALLARINDAN 100'Ü AŞKIN TARİHİ ESER VAR"

Bu sanatların her birinin kendine özgü üslup ve ustalarının bulunduğunu anlatan Gündem, hat sanatında kendisini etkileyenler arasında Sami Efendi, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman ve Şevki Efendi gibi isimlerin bulunduğunu belirtti.

Tezhip sanatında 15. ve 16. yüzyılların klasik dönem olarak öne çıktığını dile getiren Gündem, bu dönemin renk ve tasarım bakımından zirveye ulaştığını ifade etti.

Gündem, geleneksel sanatlara ilgi duymaya başladıktan sonra 100 yılı aşkın geçmişe sahip eserleri toplamaya yöneldiğini söyledi.

Sanatları icra ettikçe eserlerdeki güzellikleri daha iyi fark ettiğini anlatan Gündem, bu süreçte geçmiş dönem ustalarını da tanımaya başladığını belirtti.

Eski ustaların eserlerinin değerini kavradıkça antikacılarda karşılaştığı eserleri sanat bilgisi ve estetik anlayışı doğrultusunda değerlendirdiğini ifade eden Gündem, "Koleksiyonumda farklı sanat dalları arasında 100'ü aşkın tarihi eser barındırıyorum. Bunların arasında resim, hat ve minyatür de var." dedi.

Gündem, koleksiyonundaki eserlerin dönemlerini ve sanat anlayışlarını belirlerken yazının karakterini ve dönemsel üslupları incelediklerini söyledi.