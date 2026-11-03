Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 finalinin ev sahibi belli oldu: Gözler Adana’da!

MERKEZ PARK'TA DÜZENLENEN KONSERLER EĞLENCENİN ADRESİ OLACAK

Adana Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, tiyatro oyunlarından atölyelere uzanan zengin programıyla kentin dört bir yanında kültür ve sanat coşkusu yaşatacak. Merkez Park'ta düzenlenecek konserlerde Sagopa Kajmer, Ahmet Şafak, Sefo, Serkan Kaya, Simge, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Murat Boz müzikseverlerle buluşacak. Farklı müzik türlerinden sanatçıları bir araya getiren program, Adanalılara ve kenti ziyaret eden sanatseverlere dokuz gün boyunca müzik dolu akşamlar sunacak.

Festival kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Aryalar" konseri düzenlenecek. Festival programında yer alan 6'ncı Kolordu Bölge Komutanlığı, "Ozanların İzinde Âşıkların Yolunda, Opera Anadolu'da" ve "Anadolu'nun Sesli Hafızası: Bağlama Resitali" gibi konserler eşsiz dinletiler sunacak.