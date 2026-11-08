6’ncı Korkut Ata Ödülleri sahiplerini buldu: En iyi film ’Kanto’

Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sinemacıları, sanatçıları ve kültür insanlarını bir araya getiren 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, İstanbul'da gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreniyle tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Korkut Ata'nın adını taşıyan festivalin, köklü anlatı geleneğini yeni sinema eserleriyle yaşattığını söyledi. Ersoy, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ni ortak hafızayı yeni eserlerle zenginleştiren ve Türk dünyası arasındaki bağları güçlendiren önemli bir kültür platformu olarak gördüklerini ifade etti.

Festivalin kapanış töreninde kısa film, belgesel ve uzun metraj kurmaca film kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. Bakan Ersoy, En İyi Film Ödülü'nü 'Kanto' filminin yönetmeni Ensar Altay'a takdim etti. Uzun metraj kurmaca film yarışmasında En İyi Yönetmen Ödülü, 'Tağıyev: Mektep' filmiyle Zaur Gasımlı'ya verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü 'Ferzana Batıya Gidiyor' filmiyle Amina Salmanova, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne ise 'Farz' filmiyle Matyokub Matçonov aldı. En İyi Senaryo Ödülü, 'Otuz Sekiz: Son Nokta' filmiyle Nurzhigit Khaidarov'un oldu. Kurmaca Film Jüri Özel Ödülü 'Yusuf' filmine, TÜRKSOY Özel Ödülü ise 'Gürgenç Güzeli Törebeg' filmine verildi. Belgesel film yarışmasında 'Isıyah: Yaz Gün Dönümü' birincilik, 'Hayata Susamışlık' ikincilik, 'Sönmeyen Ateş' üçüncülük ödülünü aldı. Belgesel Film Jüri Özel Ödülü'ne 'Azıh Mağarası: Azerbaycan'ın Beşiği' layık görüldü. Kısa film yarışmasında ise 'Rehber' birinci, 'Büyükanne' ikinci, 'Güneş Çocuk Yusuf' üçüncü oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör