Kesişen üç hayatın çarpıcı hikayesi: “Anemonlar” okurlarla buluştu!

İlk romanı "Beyaz Atlı Prenses" ile edebiyat dünyasına adım atan Zeynep Kesler Özdoğan'ın yeni romanın imza gününde okurlarıyla sohbet etme fırsatı da buldu.



ÜÇ FARKLI HAYAT, ORTAK YARALAR

Psikolojik derinliğiyle öne çıkan "Anemonlar", Engin, Serap ve Jale adlı üç karakterin kesişen hayatlarını konu alıyor. Yazar, romanın üç kahramanını zorlu koşullara rağmen varlığını sürdüren, dirençli ve renkli anemon çiçeklerine benzetiyor.Aile içinde öğrenilen sessizlikler, çocuklukta açılan yaralar, geçmişin travmaları ve kuşaktan kuşağa aktarılan korkular romanın temel izleklerini oluşturuyor.

Özdoğan, karakterlerinin yaşadıkları üzerinden insanların bazen kötülükten değil, geçmişte aldıkları derin yaralar nedeniyle yanlış seçimler yapabildiğini anlatıyor. Roman, insan davranışlarını yargılamak yerine anlamaya çalışan yaklaşımıyla dikkat çekiyor.



KADIN KİMLİĞİ VE ÖZGÜRLEŞME MÜCADELESİ

Toplumsal baskı, aidiyet, önyargılar, aşk ve insan ilişkileri gibi temaları işleyen romanda, özellikle bireyin kendini tanıma ve özgürleşme çabası ön plana çıkıyor. Modern hayatın dayattığı kalıpları sorgulayan eser, geçmişin insan hayatındaki izlerini ve bu izlerden kurtulma mücadelesini ele alıyor. "İçindeki sesi dinlemeye cesareti olanlara…" ifadesiyle okura seslenen "Anemonlar", insanın kendi hikâyesiyle yüzleşmesini ve hayatına yeni bir yön verme cesaretini merkeze alıyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör