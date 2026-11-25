Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Anadolu'dan kaçırılan 100 tarihi eser Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye kazandırıldı. Eserlerin kökenini kanıtlamak için eski kazı raporları, müze envanterleri, savcılık tutanakları, 3 boyutlu taramalar ve laboratuvar analizlerinden yararlanıldı. Sürecin en dikkat çekici örneği, 1960'larda Burdur'daki Bubon Antik Kenti'nden kaçırılan Marcus Aurelius heykeli oldu. Heykelin ayağındaki kurşun kenet ile antik kentteki kaide yuvasının 3 boyutlu ortamda örtüştüğü saptandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Troya hazineleri için de girişimlerin sürdüğünü kaydetti. Boz, mirasımıza sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör