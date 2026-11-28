Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'a 9.4 milyar lira yatırım yaptıklarını bildirdi. Ersoy, Kırıkhan ilçesinde deprem sonrası restorasyonu tamamlanan Bayezid-i Bestami Türbesi ile kentin 6 ilçesinde onarımı bitirilen 20 tarihi eserin toplu açılış törenine katıldı.

KENT YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

Burada konuşan Ersoy, depremlerde Hatay'da bulunan 133 vakıf eserinin çeşitli derecelerde hasar aldığını hatırlatarak, "Depremden bu yana eserlerimizin 91 tanesinin restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtık. Kalan 42 eserimizin bir bölümünü bu yıl sonuna kadar, geri kalanını ise 2027 yılı Mayıs ayına kadar tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.

Ersoy, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırırken kentin tarihi ve kültürel mirasını da koruyacaklarını ifade ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti: "Çünkü bir mahallenin hafızası insanların yıllarca ibadet ettiği camidedir, kilisededir, ziyaret ettiği türbededir, alışveriş yaptığı çarşıdadır. Bugün burada yalnızca tarihi yapıların restorasyonunun tamamlanmasına değil, asırlardır yaşatılan manevi bir mirasın ihya edilmesine de şahitlik yapıyoruz. Bugün kente yeniden kazandıracağımız 20 tarihi eserin içinde 6 camimiz var. Camilerimizin yanı sıra Antakya'da 5 mahalle mescidimizi de ibadete açmış olacağız. Bu cami ve mescitlerimizin her birinin restorasyonunu, tarihi ve mimari özelliklerini koruyarak yaptık." Restorasyon çalışmalarının yalnızca ibadethanelerle sınırlı kalmadığını, kentin ticari ve sosyal hayatında önemli yer tutan vakıf eserlerini de ihya ettiklerini vurgulayan Ersoy, Antakya'da Semerciler Camii ve Yeni Cami çevresindeki dükkânların da onarıldığını bildirdi.

Yeni Cami'nin vakfiyesinde çarşı dükkânlarına ilişkin tarihi kayıtların yer aldığına dikkati çeken Ersoy, "Depremde büyük bölümü yıkılan Semerciler Camii'nin çevresindeki dükkânları da tekrar ayağa kaldırdık. Esnafın kepenk açabilmesi, Antakyalıların alışveriş için sokaklara dönebilmesi, şehrin gündelik hayatının toparlanması açısından da oldukça önemli" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Antakya, Samandağ, Erzin, Kırıkhan, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerindeki 20 tarihi eserin açılışını gerçekleştirdi. Ersoy, daha sonra Bayezid-i Bestami Türbesi'ni ziyaret etti.



ESERLER GELECEĞE TAŞINDI

Ersoy, törene ev sahipliği yapan Bayezid-i Bestami Türbesi'nin, Darb-ı Sak Kalesi'nin üzerinde yer aldığına dikkati çekerek kapsamlı bir restorasyona tabi tutulduğunu kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör