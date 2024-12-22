Usta sanatçı Mazhar Alanson, geçtiğimiz günlerde Turkuvaz Çocuk etiketiyle yayımlanan son kitabı 'Sanatçının Öyküsü'nü Bağdat Caddesi'nde yeni açılan D&R mağazasında tanıttı. Küçük hayranlarıyla bir araya gelen Alanson; söz ve bestesi kendisine ait ilk Türkçe eserlerinden 'Sanatçının Öyküsü' şarkısını da seslendirdi. Miniklerle bol bol resim çektiren sanatçı, "Bu şarkıyı yazdığımda aklımda böyle bir proje yoktu. Turkuvaz Yayın Grubu'ndan bu besteyi kitaplaştırma teklifi geldiğinde hem şaşırdım hem de çok mutlu oldum. Çocukları mutlu etmek beni de mutlu ediyor" dedi.