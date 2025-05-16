Saplantılı hayrana tedbir

Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan'ın başı saplantılı hayranıyla belaya girdi. Murat T. isimli kişi, geçtiğimiz aylarda Doğan'a sosyal medyadan mesajlar göndermeye başladı. Bir süre mesajlarını sürdüren saplantılı şahıs, Doğan'ın daha sonra telefonuna ulaştı. Murat T., mesaj ve arama yoluyla ısrarlı bir şekilde şarkıcıyı taciz etmeye başladı. Doğan, ikazlarına rağmen eyleminden vazgeçmeyen, konserlerinde bile kendisini takip eden tacizcisi karşısında soluğu mahkemede aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı, kendisini huzursuz eden saplantılı hayranı için tedbir talebinde bulundu.

Doğan, mahkemeye sunduğu dilekçede, saplantılı olan şahsın kendisini ısrarlı bir şekilde rahatsız ederek mesajlar gönderip aradığını ifade etti. Dilekçede tacizci kişinin, eylemine tüm uyarılara rağmen son vermeyerek "Korku içindeyim. Hayatım çekilmez hal aldı" dedi. Talebi değerlendiren mahkeme Doğan'ı haklı bularak Murat T. hakkında tedbir kararı verdi. Karara göre Murat T., 2 ay boyunca Doğan'a yaklaşamayıp iletişim yolunda bulunamayacak.