Çanakkale ruhu ile Afrin’e selam

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Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için birleşti. AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen kampanyada, Keşanlı iş adamları ile hayırsever vatandaşların desteği ile 2 TIR dolusu gıda malzemesi toplandı.İçinde 5 ton çikolata, 12 ton un, 6 ton pirinç, 5 ton yağ, 5 ton meyve suyu, 1 ton çay ile 2 ton şekerin bulunduğu malzemeler vatandaşların yardımları ile TIR'lara yüklendi. TIR'lar Cumhuriyet Meydanı'ndan dualar ile Mehmetçiğe ulaştırılması için Hatay'a uğurlandı. Bu arada bir konuşma yapan AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, Keşan halkının Çanakkale ruhunu yaşattığını dile getirerek, "Çanakkale Savaşları'nda nasıl kadınıyla erkeğiyle, canıyla her şeyiyle insanlar mücadele ettiyse Keşan yine bu ruhla hareket ediyor. Bu gün yine askerlerimizin yanındayız. Keşan'dan 2 TIR dolusu erzakımız askerimize gönderiliyor. Devletimizin, askerimizin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Devletimiz güçlü ancak bizler Keşan'ın birlikteliğini göstermek amacıyla bu organizasyonu yaptık. 1 teneke yağ verende var, 5 ton un verende. Bunlar bir hayır işidir. Keşan askerine olan sevgisini gösterdi. Vatanına, bayrağına olan sevgisini gösterdi" dedi.AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Ali Soydan ise, dış güçlerin bin yıldır Türkiye'nin bulunduğu bu topraklarda gözü olduğunu belirterek, "Düşmanlarımız bunu Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda denedi ama Türk askeri ve Türk milleti her zaman kahramanlığını gösterdi. Keşan halkı büyük bir iyilik yapmıştır. Burada Keşanlı anaların, babaların yüreği var" diye konuştu. Bu arada 68 yaşındaki Hanife Türkmen, elleri ile ördüğü çetikleri Afrin bölgesinde mücadele eden Mehmetçiğe ulaştırması için Hüseyin Boyalık'a teslim etti. Ayrıca Keşan Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu öğrencileri de Mehmetçiğe yazdıkları mektupları Boyalık'a verdi. AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, Yönetim Kurulu üyeleri Gürcan Kılınç ve Yalçın Saçar TIR'larla giden malzemeleri, ve öğrencilerin gönderdiği mektupları Reyhanlı ilçesinde askeri birliğe teslim etti.